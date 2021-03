Diocesi: Gaeta, un nuovo format su Radio Civita InBlu accoglie tra gli speaker 90 ragazzi con disabilità psichiatriche

Si chiama “Radio Bla Bla” il nuovo programma dell’emittente Radio Civita InBlu dell’arcidiocesi di Gaeta. In onda ogni lunedì dalle 17 alle 19, ha come protagonisti gli ospiti, malati psichiatrici, delle strutture terapeutico-riabilitative delle Comunità Insieme. “Il progetto nasce come tentativo di rimettere i ragazzi in contatto con il mondo dopo che da più di un anno, a causa della pandemia, non possono svolgere attività all’esterno né ricevere le visite dei familiari – racconta al Sir Peter Ercolano, attore ed educatore professionale, responsabile delle attività riabilitative per le Comunità Insieme –. Abbiamo saputo che Radio Civita era in cerca di voci nuove e abbiamo proposto al loro direttore, don Maurizio Di Rienzo, di inserire i nostri ragazzi nella programmazione”. I contributi, registrati all’interno delle comunità secondo gli interessi di ognuno, vengono montati in post produzione e proposti durante la diretta, in cui non manca l’elemento comico. “C’è chi presenta un gruppo musicale o delle canzoni, chi fa le previsioni del tempo, chi presenta pillole di una lingua straniera e chi prova a tradurre in italiano dei detti regionali – aggiunge Ercolano, che è anche autore e conduttore di Radio Bla Bla, insieme ad altri due speaker –. Quando abbiamo proposto l’iniziativa agli ospiti delle comunità e in 90 hanno aderito, superando ogni nostra aspettativa”. “Il lavoro è complesso ed ogni contributo viene studiato e preparato insieme a loro. Lo stimolo è però altrettanto grande e, soprattutto, il programma è ‘il loro’”, conclude.