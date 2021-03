Settimanali cattolici: la Fisc ha incontrato il sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria Moles

Ieri il presidente della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), Mauro Ungaro, ha incontrato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria, Rocco Giuseppe Moles, per un primo incontro di conoscenza all’inizio del mandato dell’esponente del governo Draghi. Durante l’incontro che, rende noto la Fisc, si è svolto nella “più grande cordialità”, il sottosegretario era affiancato dal Capo Dipartimento, Ferruccio Sepe, mentre con il presidente Ungaro c’erano il vicepresidente vicario don Oronzo Marraffa, la vicepresidente Chiara Genisio ed il coordinatore del Comitato Tecnico, Sergio Criveller.

Il sottosegretario ha sin da subito manifestato “il desiderio di ascoltare tutti per aver un quadro quanto più completo della situazione del settore dell’editoria e per poter proporre soluzioni adeguate alle diverse istanze che nei diversi incontri gli vengono presentate”.

Il presidente Ungaro ha presentato la Federazione mettendone in evidenza anche la ricchezza e l’armonia delle voci di una storica istituzione che con le sue testate dal nord al sud del Paese – ed anche all’estero – è voce reale delle comunità ecclesiali e dei territori.

Ungaro ha subito manifestato “la disponibilità della Federazione alla prosecuzione del fecondo dialogo già avviato con il Dipartimento, ringraziando anche per il lavoro comune svolto sinora soprattutto per non far anche mancare ai giornali diocesani che lo richiedono il contributo previsto dalla legge sull’editoria”.