Sindone: Fondazione Ambrosianeum e Centro internazionale di studi, il 27 marzo convegno online sul sacro lenzuolo

Fondazione Ambrosianeum e Centro internazionale di studi sulla Sindone organizzano un convegno-dibattito on line che ospiterà alcuni esperti sul tema della Sindone, “nell’intento di offrire una panoramica aggiornata degli studi in materia nelle discipline storiche, teologiche, scientifiche, e come campo di analisi dei rapporti fra scienza e fede”. Titolo dell’incontro: “La Sindone tra storia, scienza e fede”; appuntamento per sabato 27 marzo, ore 10.00-12.00, sui canali social (Facebook e Youtube) della Fondazione Ambrosianeum. L’evento, spiegano i promotori, costituisce in parte la realizzazione dell’incontro in origine previsto per il 4 aprile 2020, forzatamente sospeso a causa del primo lockdown. Intervengono: Giorgio Lambertenghi Deliliers, Alfredo Anzani, Gian Maria Zaccone, Bruno Barberis, Giuseppe Ghiberti.