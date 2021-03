Domenica delle Palme: mons. Spinillo (Aversa), “Pasqua è per noi potenza di vita che si rinnova”

“Iniziamo la Settimana Santa, nella quale celebriamo il mistero grande della passione, morte e risurrezione del Signore Gesù, ovvero il fondamento della nostra fede”. Lo ricorda il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, nel video messaggio nel quale commenta il Vangelo della Domenica della Domenica delle Palme. “Noi non seguiamo Gesù come maestro di spiritualità o di sapienza filosofica, in grado di aiutarci nella soluzione dei nostri problemi quotidiani – ammonisce il presule -. Noi crediamo in Gesù, il Figlio di Dio, che è venuto in mezzo a noi per annunziare la pace, profetizzato come il Messia mandato dal Padre per riconciliare l’umanità con la Sua misericordia e per costituire il regno nuovo. Il regno di Dio”.

Nella giornata in cui accogliamo il Signore con i rami di ulivo, dunque, una vita nuova si propone come ricchezza di bontà. “Ma poi nel Vangelo della Passione, leggiamo di come lo stesso Gesù venga umiliato, provocato, maltrattato, crocifisso”, sottolinea il vescovo. E allora comprendiamo: la Pasqua per noi è “potenza di vita che si rinnova, passione per il bene vissuta e donata totalmente fino alla morte. Una passione che annunzia la Risurrezione, in cui si celebra la gloria di Dio”.