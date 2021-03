Irlanda: scuole cattoliche in gaelico si aprono alla formazione di bambini di altre fedi. Mons. Farrell (Dublino), “un nuovo capitolo nel sistema educativo”

In relazione al passaggio della scuola “Scoil Chaitlín Maude” dal patrocinio dell’arcidiocesi di Dublino a quello dell’agenzia An Foras Pátrúnachta, l’arcivescovo Dermot Farrell ha espresso soddisfazione: “Questo trasferimento segna un nuovo capitolo nel sistema educativo irlandese: la Scoil Chaitlín Maude fornirà istruzione per mezzo dell’Irlandese ai bambini cattolici e a quelli di altre fedi o a-confessionali”. Infatti, sempre nelle parole del vescovo, durante il tempo-scuola, i bambini cattolici riceveranno “la formazione alla fede, l’educazione religiosa e la preparazione sacramentale” secondo le linee del programma previsto da “Grow in Love”. I bambini non cattolici invece seguiranno un programma di “morale ed etica”. “Questa è veramente una scuola multi-confessionale per soddisfare le esigenze della comunità di lingua irlandese a Tallaght”. Secondo il vescovo si tratta di un “buon modello per il futuro per soddisfare le richieste dei genitori” e altre “gaelscoileanna”, cioè scuole in cui le lezioni avvengono esclusivamente in lingua irlandese “potrebbero passare sotto la gestione di An Foras Pátrúnachta”