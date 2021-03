Colletta Terra Santa: Custodia, “iniziativa che ci unisce ai cristiani di tutto il mondo”

Un video per ricordare che la Colletta “unisce la Terra Santa ai cristiani di tutto il mondo”: a diffonderlo oggi è la Custodia di Terra Santa in occasione della pubblicazione, da parte della Santa Sede, della lettera per la Colletta “pro Terra Sancta”, che si celebra tradizionalmente il Venerdì santo. Nel video si ricordano gli effetti della pandemia sulla Terra santa, con la mancanza dei pellegrini nei santuari, con la mancanza di lavoro ai cristiani locali. La Colletta, si afferma nel video, è la fonte principale di sostentamento della vita che si svolge intorno ai Luoghi Santi. Da qui l’appello della Custodia alla solidarietà per continuare ad aiutare le comunità cristiane della Terra Santa. La Custodia è presente con 300 frati in Israele, Palestina, Giordania, Libano, Siria, Egitto, Cipro e Rodi.