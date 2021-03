Conflitti: Guterres (segretario Onu) al Consiglio di sicurezza, “porre fine alla violenza e alla fame”

Oltre 34 milioni di persone nel mondo si trovano in situazione di grave insicurezza alimentare, soprattutto in Yemen, Sud Sudan, Repubblica democratica del Congo, Burkina Faso, nelle regioni del Sahel e del Corno d’Africa e in Afghanistan. Nella maggior parte dei casi la causa sono i conflitti in corso. “Non c’è posto per la carestia e la fame nel 21° secolo”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nel suo intervento al Consiglio di sicurezza dell’Onu, che ha chiesto di trovare “soluzioni politiche ai conflitti” e alla fame nel mondo che è strettamente collegata. “Esorto tutti gli Stati a porre fine ai conflitti, non semplicemente a mitigarne l’impatto, una priorità fondamentale della politica estera”, ha ribadito, invitando i membri del Consiglio di sicurezza “a utilizzare la vostra posizione privilegiata per fare tutto ciò che è in vostro potere per porre fine alla violenza, negoziare la pace e alleviare la fame e la sofferenza che affliggono così tanti milioni di persone in tutto il mondo”.