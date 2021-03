Diocesi: Torino, sabato la XXXII Giornata Caritas su “Vicini, con cura. Figli Suoi, fratelli tutti”

Sarà dedicata al tema “Vicini, con cura. Figli Suoi, fratelli tutti” la XXXII Giornata della Caritas diocesana di Torino in programma sabato 13 marzo. Il convegno si terrà online a partire dalle 9 visto che “la situazione della pandemia – spiega il direttore della Caritas diocesana, Pierluigi Dovis – ci impedisce di prevedere un incontro assembleare come quello vissuto in anni passati”. “Il tema proposto – prosegue – vuole interpellarci soprattutto sul versante della spiritualità, della motivazione e della metodologia di azione. Dopo un anno di sconvolgimento causato dal Covid siamo chiamati a rimodulare il nostro modo di stare con gli ultimi – la vicinanza – e lo stile del servizio – la cura”.

L’incontro si aprirà con la lectio divina su “La parola che cura” proposta da suor Benedetta Rossi delle Missionarie di Maria. Di “Una Chiesa fraterna vicina agli ultimi” parlerà invece mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa. Spazio poi agli “Sguardi sulla vicinanza e sulla cura”: mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, si soffermerà sullo “sguardo dalla pastorale sociale e del lavoro”; mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba, sullo “sguardo dalla pastorale della salute”; mons. Piero Delbosco, vescovo di Cuneo e di Fossano, sullo “sguardo dalla pastorale della carità”; mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti, sullo “sguardo dalla pastorale missionaria e dei migranti”. Verranno presentate le esperienze di “Comunità che si prendono cura del territorio”: in particolare “#RipartireInsieme. Progetto di solidarietà circolare” della delegazione Caritas di Piemonte e Valle d’Aosta e “Le Querce di Mamre. Progetto di accoglienza” della parrocchia San Marcello nella diocesi di Ascoli Piceno. Conclusioni su “La cura come espressione di carità” con le riflessioni di Pierluigi Dovis.