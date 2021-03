Siria: Wfp, 12,4 milioni di siriani (60% della popolazione) soffre la fame, è cifra record

Dopo dieci anni di sconvolgimenti, conflitto e sfollamenti, i siriani stanno vivendo le peggiori condizioni umanitarie dall’inizio della crisi. Solo nell’anno scorso, milioni di persone si sono avvicinate ancora di più alla fame, secondo l’agenzia Onu World food programme (Wfp). “Questo conflitto ha avuto un costo tremendo sulla vita della popolazione siriana. Ogni giorno sempre più siriani precipitano nella fame e nella povertà”, ha detto Sean O’Brien, rappresentante e direttore Wfp in Siria. I siriani affrontano molteplici shock, incluso il collasso della sterlina siriana, il suo impatto sul prezzo dei beni di base, le conseguenze della crisi finanziaria in Libano, come anche le correnti ostilità e gli sfollamenti su ampia scala, con il Covid-19 che ha ulteriormente peggiorato la situazione della sicurezza alimentare. Solo nell’ultimo anno, circa 4,5 milioni di persone sono precipitate nella fame e nell’insicurezza alimentare. Secondo una recente verifica del Wfp e dei suoi partner, si stima che la cifra record di 12,4 milioni di siriani, circa il 60% della popolazione, soffra la fame e l’insicurezza alimentare oggi, il doppio rispetto al 2018. E’ anche raddoppiato il numero di quanti non potrebbero sopravvivere senza assistenza alimentare, arrivando a 1,3 milioni di persone. Sempre nell’ultimo anno, i prezzi del cibo sono aumentati di oltre il 200 per cento. Le famiglie dicono che la vita non è stata così difficile neanche negli anni peggiori del conflitto. I genitori raccontano di non mangiare carne o frutta da mesi perché i prezzi del cibo di base sono enormemente aumentati e fuori dalla loro portata. Negli ultimi dieci anni, il Wfp ha fornito, ogni mese, assistenza alimentare a circa 5 milioni di siriani nel Paese. Sta inoltre fornendo assistenza ad oltre 1,5 milioni di rifugiati siriani nei paesi vicini di Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto che, complessivamente, ospitano oltre 5,6 milioni di siriani. Si tratta del gruppo più numeroso di rifugiati al mondo. I principali donatori del Wfp negli ultimi dieci anni sono stati gli Stati Uniti, la Germania e la Commissione europea, per un totale di 6,8 miliardi di dollari per le operazioni in Siria e nei paesi vicini.