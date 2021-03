(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

L’arcidiocesi di Bari-Bitonto comunica oggi in una nota che, “a seguito di un controllo con tampone molecolare, l’arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, è risultato positivo all’infezione per Covid. Mons. Cacucci è in isolamento e presenta sintomi lievi”. L’arcidiocesi assicura quindi le sue preghiere per lui, mons. Satriano e gli altri sacerdoti diocesani ammalati.