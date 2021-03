Diocesi: Caritas Livorno, mons. Giusti presenta i nuovi dirigenti. In cantiere la Consulta delle associazioni caritative e Casa Papa Francesco Young

I nuovi vertici della Fondazione Caritas Livorno sono stati presentati questa mattina dal vescovo Simone giusti nel corso di una conferenza stampa. Si tratta di don Luciano Cantini e Guido de Nicolais, rispettivamente presidente e direttore generale della Fondazione.

Don Cantini, attualmente parroco della comunità San Pio X nel quartiere Le Sorgenti, è sempre stato attento ai temi della Carità, sin dalla fondazione della Caritas negli anni ‘70 e per molti anni è stato direttore nazionale della pastorale dei migranti e dei circensi della Conferenza episcopale italiana. Anche De Nicolais ha alle spalle un’esperienza nella Caritas, quella di Pisa, oltre che in altre realtà sociali, di prossimità ai più poveri.

“A loro – si legge su lasettimanalivorno.it – il vescovo Giusti ha subito affidato due nuovi progetti: la costituzione di una Consulta delle Associazioni della carità presenti su tutto il territorio diocesano, in modo da radunare e operare insieme a favore dei più deboli, affinché preziose risorse non vadano sprecate; e la realizzazione di Casa Papa Francesco Young: una struttura di accoglienza per minori tra i 14 e i 18 anni (casa Papa Francesco accoglie infatti solo i bambini da 0 a 14) da gestire in collaborazione con suor Raffaella Spiezio e le suore vincenziane di Quercianella”.