Pace: Comitato Civiltà dell’Amore, sabato on line il convegno “Dalla conversione delle armi nucleari alla sconfitta della fame nel mondo”

Il Comitato per una Civiltà dell’Amore promuove, sabato 12 marzo, il convegno “Dalla conversione delle armi nucleari alla sconfitta della fame nel mondo”. L’iniziativa si svolgerà, dalle 9.30 alle 13, in streaming sul sito www.sanfrancesco.org dal Sacro Convento di S. Francesco d’Assisi.

“La situazione e le prospettive del potere nucleare, le sfide della fame nel mondo, il piano globale per la conversione di armi nucleari in energia ad uso civile, la destinazione delle risorse ricavate da questa conversione in microprogetti di sviluppo sostenibile nei Paesi più poveri: sono questi i temi che saranno affrontati nel convegno di Assisi, luogo sacro della pace. Verrà inoltre presentato il Messaggio finale da consegnare ai capi di Stato”, si legge in una nota.

Dichiara Giuseppe Rotunno, fondatore e presidente dell’iniziativa Nuclear for Peace del Comitato: “È giunto il tempo di impegnarsi con maggior vigore e determinazione, per dare concreta attuazione alle azioni mirate al disarmo nucleare a favore di uno sviluppo integrale di tutta l’umanità”.

Interverranno al convegno Roberto Adinolfi, Francesco Lombardi, Simona Beretta, Stefano Zamagni, Giuseppe Rotunno. Previsti anche autorità civili ed ecclesiastiche, tra cui il prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, card. Peter K. A. Turkson, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, e il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino.