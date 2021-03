Sud Sudan: Com. Sant’Egidio, “significativo passo in avanti verso la pace con round negoziale in Kenya”

Si sono conclusi a Naivasha, a pochi chilometri da Nairobi, i negoziati tra il governo del Sud Sudan e due gruppi non firmatari del Rarcss (Revitalised Agreement), ovvero il Ssoma-Ssuf guidato dal generale Paul Malong e il Ssoma-Real Splm, di Pagan Amum. Ne dà notizia la Comunità di Sant’Egidio spiegando che “dopo tre giorni di intense discussioni le parti hanno raggiunto un accordo su due documenti. Il primo sancisce l’impegno al cessate il fuoco secondo quanto stabilito dalla Rome declaration e la Rome resolutions. Il secondo, la cosiddetta ‘Declaration of Principles’ stabilisce i principi politici per riportare il conflitto armato nella sfera della discussione politica e risparmiare ulteriori sofferenze al popolo sud sudanese, già gravato da lunghi anni di crisi”.

Sant’Egidio, conclude la nota, “ringrazia la comunità internazionale per la fattiva collaborazione ed in particolare il governo del Kenya per il suo sostegno e l’ospitalità e rinnova il suo impegno per una risoluzione del conflitto sud sudanese inclusiva e duratura”.