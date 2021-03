Diocesi: Lamezia Terme, solidarietà ai dipendenti della Comunità Progetto Sud. “Condanniamo con fermezza gli ultimi atti perpetrati”

“Condanniamo con fermezza gli ultimi atti perpetrati ai danni dei dipendenti della Comunità Progetto Sud ai quali negli ultimi giorni sono state tagliate le ruote delle macchine durante il loro orario lavorativo. Si tratta di gesti deprecabili che hanno avuto come obiettivo padri e madri di famiglia che lavorano accanto a chi opera al servizio dei più deboli e che non hanno giustificazione alcuna”. Così una nota diffusa nel pomeriggio dalla diocesi di Lamezia Terme. “Più volte – viene ricordato – il nostro vescovo, Giuseppe Schillaci, ha puntato l’attenzione sul ‘prendersi cura’ degli altri, specialmente in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo a livello mondiale ed è importante mettersi al servizio degli altri”. “Come Chiesa di Lamezia – conclude la nota – siamo accanto a loro ed alle loro famiglie, come siamo accanto ad ogni uomo ed ogni donna che, in un modo o nell’altro è chiamato a subire l’altrui prepotenza”.