Polonia: plenaria dei vescovi. Focus su pastorale familiare, formazione presbiteri e celebrazioni del tempo quaresimale

“Per i molti preziosi frutti del pontificato che ridanno speranza alla Chiesa e al mondo” hanno ringraziato Papa Francesco i vescovi polacchi, radunati oggi per la 388ma plenaria. La lettera al Pontefice, in occasione dell’anniversario della sua elezione, ricorda inoltre il recente viaggio in Iraq, la proclamazione dell’anno di san Giuseppe e il prossimo anno della famiglia indetto per i cinque anni dalla pubblicazione dell’esortazione Amoris laetitia. Proprio il tema della pastorale familiare è stato l’oggetto principale dello scambio di opinioni tra i presuli che hanno invitato sacerdoti, persone consacrate e laici a un maggiore impegno in questo campo. “La conversione personale di ciascun credente è stata al centro della riflessione sull’attuale situazione della Chiesa in Polonia”, recita il comunicato emesso in conclusione dell’incontro. Nel testo viene anche ribadito quanto i vescovi “apprezzino le varie iniziative volte al rinnovamento della Chiesa”, ma viene ricordato che “solo le iniziative intraprese in unione con i pastori porteranno alla Chiesa del bene”. Inoltre, i vescovi hanno approvato la versione definitiva delle norme riguardanti la formazione dei presbiteri in Polonia e hanno preso conoscenza del rapporto relativo alle attività volte alla protezione di minori, presentato dal responsabile mons. Wojciech Polak. Infine, i vescovi, ricordando l’attuale periodo quaresimale hanno incoraggiato i fedeli a partecipare alle celebrazioni domenicali così come al sacramento della penitenza “preservando” tuttavia “le norme sanitarie e di sicurezza vigenti al tempo di pandemia”.