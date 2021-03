Quirinale: tra i 28 nuovi “Alfieri della Repubblica” ragazzi capaci di offrire aiuto ad anziani e amici in difficoltà

Tra i 28 nuovi “Alfieri della Repubblica” designati dal presidente Sergio Mattarella, figurano Silvia Cavalleri, 13 anni, residente a Pedrengo (Bg), “per i gesti intensi e spontanei di fraternità con i quali è riuscita a comunicare con un compagno, che il lockdown e la disabilità avevano isolato dal gruppo della classe e a cui poi il Covid ha tragicamente portato via il padre. Per essere stata capace di scavalcare un muro di dolore e di offrire un sorriso a un amico”; Alice Chiozza, 18 anni, residente a Piacenza, “per l’impegno e la generosità con cui ha prestato il proprio servizio volontario nella pattuglia di Protezione civile dell’Agesci di Piacenza”; Francis Fernando Chkrawarthige Praveen, 17 anni, residente a Pove del Grappa (Vi), “per la generosità e la sensibilità con cui si dedica alle attività di volontariato, in favore degli anziani, dei più poveri, dei più svantaggiati”; Angelo de Masi, 18 anni, residente a Trani, “per l’aiuto prestato ai compagni in difficoltà con gli strumenti digitali e i mezzi informatici. Grazie ai suoi interventi e alla sua amichevole disponibilità, tanti ragazzi hanno potuto evitare una esclusione dalla didattica a distanza”; Martina Di Vardo, 17 anni, residente a Castel di Lama (Ap), “per l’impegno e il senso di solidarietà con cui ha preparato spettacoli che avevano come protagonisti bambini in difficoltà”; Maria Sole Franceschi, 18 anni, residente a Firenze, “per l’impegno volontario nel comitato della Croce Rossa di Firenze”.

Ci sono anche Antonio Maria Granieri, 17 anni, residente a Vigonza (Pd), “per essere diventato un testimone di socialità e di amicizia, nelle attività dell’associazione Down Dadi di Padova, nel sostegno ai compagni che hanno bisogno di maggiore aiuto, nel dialogo con i coetanei”;

Andrea Lo Guzzo, 17 anni, residente a Nicosia (En), “per il senso civico mostrato in seguito a un incidente stradale, provocato da un auto pirata, in cui è rimasto coinvolto un bambino di 8 anni. Grazie al suo spontaneo contributo la Polizia è riuscita a rintracciare il responsabile dell’incidente”; Francesco Maura, 18 anni, residente a Frosinone, “per le sue spiccate qualità digitali, per le capacità di progettazione e di realizzazione di strumenti innovativi volti anche a superare divari e problemi sociali”; Simone Moi, 12 anni, residente a Tarquinia (Vt), “per essere diventato un testimonial dell’inclusione e della pratica sportiva come occasione di crescita personale e collettiva”.

E poi Elena Mora, 13 anni, residente a Parma, “per il suo impegno e le sue qualità di scrittrice”; Giulia Muscariello, 18 anni, residente a Cava de’ Tirreni (Sa), “per il coraggio e l’altruismo mostrati nel momento drammatico in cui è stata investita da un’automobile fuori controllo. Grazie alla prontezza del suo gesto, l’amica più cara è riuscita a salvarsi. Su di lei invece l’incidente ha lasciato segni pesanti”, mentre Davide Paladini, 11 anni, residente a Milano, si è distinto “per l’impegno e la forza di volontà con cui ha lavorato insieme agli insegnanti, alla famiglia, agli esperti per superare le proprie iniziali difficoltà relazionali”.