Terzo settore: Acli, “finalmente riapertura somministrazione bevande e alimenti per i circoli, colmata un’ingiustizia”

Le Acli esprimono “soddisfazione per l’approvazione della legge di conversione del Dl 2/2021 che inserisce l’articolo 2 bis proposto insieme ad Arci e Forum del Terzo settore, che permette, laddove è consentita anche a bar e agli enti commerciali, la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore”. L’articolo “non determina la ripresa di tutte le altre attività e consente di somministrare alimenti e bevande sempre nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti”.