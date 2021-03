Diocesi: Alessandria, venerdì e sabato le “24 ore per il Signore” nella chiesa di San Giacomo. Celebrazioni con il vescovo Gallese

La Chiesa di Alessandria, accogliendo l’invito di Papa Francesco, celebrerà nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 marzo le “24 ore per il Signore”. Il tema scelto per l’edizione 2021 dell’iniziativa, promossa dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, è “Egli perdona tutte le tue colpe”, tratto dal Salmo 103.

Ad Alessandria le “24 ore per il Signore” saranno ospitate, nel rispetto delle norme anti Covid-19, nella chiesa di San Giacomo. Alle 9 di venerdì celebrazione eucaristica di apertura presieduta dal vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese. A seguire l’adorazione eucaristica che proseguirà fino alle 21, animata dai gruppi parrocchiali, dalle associazioni e dai movimenti ecclesiali. Sarà offerta anche la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione grazie alla presenza di sacerdoti. “A motivo del cosiddetto coprifuoco – viene spiegato in una nota della diocesi –, l’adorazione eucaristica e la possibilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione, termineranno alle 21, per riprendere il giorno seguente alle 6 fino alle 18”.

Sabato 13 marzo, alle 18, celebrazione eucaristica conclusiva presieduta dal vescovo Gallese.