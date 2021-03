Coronavirus Covid-19: Giornata nazionale vittime, in Alto Adige iniziative di diocesi, provincia, associazioni

Dallo scoppio della pandemia di Coronavirus in Alto Adige sono già decedute oltre 1.000 persone per o con il virus. Numerose organizzazioni altoatesine si sono riunite per creare un momento comune dedicato al ricordo, alla commemorazione e alla riflessione.

“Fermarsi. Ricordare. Rialzarsi – Commemorare insieme le vittime della pandemia”: all’insegna di questo motto, il Consiglio e la Giunta provinciale, la diocesi di Bolzano-Bressanone, l’Associazione delle residenze per anziani dell’Alto Adige, la Caritas, le associazioni giovanili e della terza età invitano ad organizzare momenti comuni dedicati al ricordo e alla riflessione.

I promotori invitano quindi tutti a prendere parte alla Giornata nazionale del ricordo delle vittime della pandemia che si celebrerà giovedì 18 marzo, nel corso della quale i partecipanti sono invitati a collocare una candela accesa alla finestra. Il ricordo sarà celebrato, alle ore 19, con il suono delle campane di tutte le chiese altoatesine che durerà cinque minuti. In piazza Silvius Magnago il Consiglio provinciale esporrà per tutta la settimana due striscioni neri in segno di lutto. Inoltre, attraverso i social media locali la popolazione verrà invitata alla riflessione.

Nel corso della giornata verranno organizzati vari momenti dedicati al ricordo: alle ore 9, nel duomo di Bolzano, il vescovo Ivo Muser presiederà una celebrazione trasmessa dalle emittenti diocesane Radio Sacra Famiglia e Radio Grüne Welle. La diocesi metterà inoltre a disposizione per questa occasione preghiere e riflessioni sulla piattaforma online www.bz-bx.net/it/pregareacasa. Anche nelle residenze per anziani verranno organizzati momenti di riflessione nel corso dei quali verranno ricordati gli ospiti deceduti a causa della pandemia. Analogamente, gli assistenti spirituali nei sette ospedali altoatesini dedicheranno questa giornata al ricordo.

Informazioni riguardo alla Giornata del ricordo e alle varie azioni si possono trovare nelle pagine internet e social media delle istituzioni ed organizzazioni che partecipano alla manifestazione.