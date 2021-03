Sviluppo sostenibile: martedì 23 marzo si svolgerà la terza Conferenza nazionale sull’economia circolare

Martedì 23 marzo si svolgerà la terza Conferenza nazionale sull’economia circolare. Il focus tematico di quest’anno è “Economia circolare e transizione alla neutralità climatica”. Il rapporto farà il punto della situazione, aggiornando gli indicatori che consentono di misurare lo stato di avanzamento della circolarità dell’economia italiana. La conferenza del 23 marzo sarà un’occasione di confronto per ragionare sulle azioni necessarie al raggiungimento della neutralità climatica in relazione alle sfide ambientali e al Green Deal, alla vigilia del lancio del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il rapporto sarà presentato dal presidente del Circular economy network (Cen), Edo Ronchi. Alla conferenza interverranno il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani; l’eurodeputata Simona Bonafè; il presidente di Legambiente Stefano Ciafani; il segretario generale Cgil Maurizio Landini; il direttore del Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Enea e presidente Icesp Italia Roberto Morabito; Maria Cristina Piovesana, vicepresidente per l’Ambiente di Confindustria. L’evento, introdotto dal vicepresidente del Cen Luca Dal Fabbro, sarà moderato dal giornalista Andrea Purgatori. Sarà possibile seguire la Conferenza in diretta streaming dai canali ufficiali del Circular Economy Network.