Quirinale: nuovi “Alfieri della Repubblica”. Agesci, “orgogliosi di avere ragazzi come Alice e Aruna nella nostra Associazione. Testimoni di senso civico e cittadinanza”

“Siamo orgogliosi di avere tanti ragazzi e ragazze come Alice e Aruna nella nostra Associazione. Molte guide e scout dell’Agesci, durante il primo lockdown, si sono prestati a sopperire ad alcune esigenze di base delle famiglie o degli anziani”: lo dicono i presidenti del Comitato nazionale Agesci, Barbara Battilana e Vincenzo Piccolo, commentando la notizia che il presidente Sergio Mattarella ha conferito l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” ad Alice Chiozza e Aruna Rossi, due ragazze dell’Agesci. Nata a Fiorenzuola d’Arda il 16 settembre 2002, Alice Chiozza ha cercato di rendersi utile al servizio fin dal primo momento di questa pandemia. “La possibilità di attivarsi le è stata offerta dalla pattuglia di Protezione civile Agesci di Piacenza: ha svolto un lavoro organizzativo notevole, aiutando a distanza i volontari sul campo, gestendo i turni. Alice vive da sempre a Piacenza, dove frequenta il Gruppo Scout Agesci Piacenza 1 della parrocchia di Sant’Antonino”, ricorda una nota dell’Agesci. Aruna Rossi nasce in India il 15 febbraio 2002. “Insieme al suo gruppo scout di Cento, ha cercato un modo alternativo per poter far arrivare la voce dei ragazzi ai nonni del territorio, tenendo loro compagnia in un momento così delicato come quello della pandemia. È nato così il progetto ‘Amici di penna’, costruito intorno al sentimento della sorpresa. Quella degli anziani nel ricevere la posta di un giovane scout e quella dei ragazzi, che si sono trovati a riscoprire la pratica della scrittura a mano: con un tempo diverso, abbandonando la tastiera e dando importanza alle relazioni, anche a distanza”, prosegue la nota.

“È stata un’esperienza di autentica vicinanza che è generativa di speranza, perché dietro un sorriso, un saluto dalla finestra, traspariva la gioia delle persone che non si sentivano abbandonate. Questo è un piccolo seme che come Associazione siamo chiamati a far crescere per rendere i ragazzi protagonisti di una trasformazione sociale e costruire con loro un’autentica comunità che trasforma la pandemia in rinascita”, osservano Battilana e Piccolo.

“Alice e Aruna sono testimoni esemplari di senso civico e cittadinanza, vissuti mettendosi a servizio con un impegno silenzioso e quotidiano, in un momento così difficile anche per loro stesse – aggiungono i presidenti del Comitato nazionale Agesci -. Ringraziamo il presidente Mattarella per questo prestigioso riconoscimento, che tutta l’Agesci tutta riceve con profonda gratitudine».

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci), che conta 184.000 soci, è un’Associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.