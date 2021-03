Diocesi: Spoleto-Norcia, partecipazione al progetto Cei “Bellezza e Speranza per tutti” per la costituzione di un Parco culturale ecclesiale

L’arcidiocesi di Spoleto-Norcia ha dichiarato alla Cei la manifestazione di interesse a partecipare al progetto “Bellezza e Speranza per tutti” per la costituzione di un Parco culturale ecclesiale (Pce), iniziativa della Chiesa italiana nata per sostenere, incoraggiare e valorizzare la capacità progettuale, organizzativa e operativa delle Diocesi italiane nei settori della cultura, della custodia del creato e del turismo sostenibile. La manifestazione di interesse è avvenuta con una lettera inviata alla Cei dall’arcivescovo, mons. Renato Boccardo, indicando anche la composizione del gruppo di lavoro per la compilazione del dossier di candidatura. “Una delle chiavi di accesso al Parco culturale ecclesiale – afferma Anna Rita Cosso, coordinatrice laica – può essere la santità femminile che ispira e avvolge diversi luoghi dell’Arcidiocesi: pensiamo, ad esempio, a Cascia e Roccaporena con Santa Rita, a Montefalco con Santa Chiara della Croce, a Norcia con Santa Scolastica e alle Sante paciere di questo territorio, senza dimenticare naturalmente i Santi Benedetto e Francesco e gli altri Santi”.