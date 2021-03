Assegno unico: Patriarca (Anla), “provvedimento attesto da anni. Ora con il ‘Next generation’ una infrastruttura forte e diffusa di servizi per l’infanzia”

“Guardiamo con gioia a ogni provvedimento che vada in direzione di un aiuto concreto e immediato alle nostre famiglie che reggono in questo difficile momento il peso di nuove restrizioni, necessarie ma pur sempre pesanti. Il provvedimento era atteso da anni: si tratta finalmente di una scelta che guarda al futuro”. Così Edoardo Patriarca, presidente nazionale di Anla, commenta con soddisfazione il via libera dato in Senato al disegno di legge che “rivoluziona gli aiuti alle famiglie introducendo un unico strumento economico in favore dei figli, destinato ad assorbire i meccanismi di sostegno attualmente in vigore”. “Siamo uno dei Paesi con l’età più avanzata al mondo”, osserva Patriarca, sottolineando che “se da un lato questo ci rassicura per i progressi dello stato sociale, dall’altro ci preoccupa perché significa che ancora non abbiamo messo le nostre famiglie di avere più figli”. “Il tema dell’inverno demografico diventa oggi finalmente e concretamente all’ordine del giorno della agenda politica, ora si proceda con i decreti attuativi”, prosegue il presidente di Anla, evidenziando la necessità che “il piano ‘Next generation’ italiano a questo punto metta in cantiere una infrastruttura forte e diffusa di servizi per l’infanzia”. “Come Anla – rivendica – ci siamo sempre battuti per la famiglia, mattone della comunità: guardiamo con favore alla direzione intrapresa ma auspichiamo che sia percorsa per intero il più brevemente possibile, così che i nonni possano tornare a fare i nonni e non solo i baby sitter per sopperire all’attuale sistema di welfare per niente amico delle famiglie”.