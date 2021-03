Argentina: i vescovi scrivono al Papa a otto anni dalla sua elezione a soglio pontificio, “affetto filiale, grazie per l’Anno di san Giuseppe e la visita in Iraq”

I membri della Commissione permanente della Conferenza episcopale argentina (Cea) hanno salutato ed espresso il loro “affetto filiale” a Papa Francesco, alla vigilia del 13 marzo, ottavo anniversario della sua elezione a successore dell’apostolo Pietro.

“In particolare – scrivono i vescovi al Santo Padre – vogliamo ringraziarvi quest’anno per la felice iniziativa dedicata al patriarca san Giuseppe e per averci donato il documento Patris corde, che guida la riflessione delle comunità cristiane, incoraggia la nostra preghiera e ci invita a praticare le sue virtù”.

“A lei vogliamo anche esprimere la nostra gioia per la sua recente visita in Iraq, evento evangelizzatore che ci conferma sulla via della preghiera fraterna con ogni uomo che cerca Dio in spirito e verità”, prosegue la lettera, inviata durante l’incontro della Commissione permanente dell’episcopato, tenutasi il 9 marzo in forma mista, e firmata del presidente della Cea, mons. Oscar Vicente Ojea, e del segretario generale, mons. Carlos Humberto Malfa.