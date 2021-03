Politica: Transparency International Italia, “rendere uniformi le informazioni sui finanziamenti”

Transparency International Italia ha pubblicato oggi sul portale soldiepolitica.it i dati aggiornati al 2020 relativi alle donazioni verso politici, partiti e associazioni politiche e relativi agli interessi di parlamentari e membri del Governo in aziende private. “I dati raccolti mostrano che, nel 2020, sono stati donati 21 milioni di euro alla politica, per un totale di 12mila donazioni e 1.500 donatori. Si registra dunque un calo rispetto al 2019 quando la cifra totale di erogazioni era di 27 milioni di euro. Dal 2018 ad oggi ammontano a 71 milioni di euro i contributi destinati a soggetti politici italiani tramite donazioni private”, si legge in una nota di Transparency. Nel 2020, una parte significativa dei contributi alla politica “è passata attraverso associazioni, fondazioni e comitati, per un ammontare di circa 8 milioni (37,60%)”.

“La qualità e l’accessibilità dei dati è fondamentale per garantire sia trasparenza sia accountability della classe politica e per prevenire fenomeni di corruzione, conflitti di interesse e influenze illecite – ha dichiarato Giovanni Colombo, direttore di Transparency International Italia –. I dati sul finanziamento alla politica e sugli interessi privati non sono sempre facilmente accessibili a tutti e la qualità lascia a desiderare. Chiediamo dunque alle istituzioni di fare un passo avanti rispetto a quanto già previsto dalla legge anticorruzione del 2019, prevedendo degli standard di pubblicazione che rispettino i requisiti degli open data e di chiarire quali dati debbano essere pubblicati rispetto all’identità del donatore, prendendo esempio dall’interpretazione estensiva della legge data da alcuni partiti al fine di garantire uniformità delle informazioni”.