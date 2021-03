Televisione: su canale 9 “Vizi e virtù – conversazione con Francesco”. Don Pozza (cappellano), “una volta per terra come si fa a trovare il coraggio per alzarci?”

“Non vi aspettate risposte. Non faremo moralismo, anzi, ci piacerebbe che qualche telespettatore vada a letto con qualche domanda in più”. Così don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova, durante la presentazione della serie evento in onda dal 20 marzo sul canale Nove, “Vizi e virtù – conversazione con Francesco”, a cui ha partecipato il Santo Padre. Il programma racconta il rapporto fra bene e male attraverso le storie di gente comune e personaggi famosi. “Il mondo dello sport – spiega don Marco – è sempre rappresentato perché mi ha fatto capire che dietro l’uomo c’è l’angelo che lotta con la bestia. Il giorno della morte di Pantani ho capito che nell’uomo si concentrano bene e male”. Due in particolare i personaggi dello sport raccontati nella serie: Elisa di Francisca, schermitrice olimpica, e Siniša Mihajlović, allenatore di calcio. “Mihajlović – spiega don Marco – è l’immagine del guerriero che non si vergogna di mettere in mostra sportivamente quello che religiosamente Giovanni Paolo II aveva mostrato: la malattia”. E poi “Elisa di Francisca che è sempre stata una gloria poco considerata. Mi è piaciuto che abbia rinunciato alle olimpiadi di Tokyo per dare la vita al figlio che sta per nascere”. “La sera di Pasqua – conclude – chiuderemo con il tema della resurrezione e la domanda: una volta per terra come si fa a trovare il coraggio per alzarci?”.