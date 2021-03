Custodia del Creato: ass. Elikya, sabato 13 lo spettacolo “Wind of change”

Si intitola “Wind of change” l’evento che si svolgerà in streaming dal Cineteatro Nuovo di Arcore, sabato 13 marzo (ore 21.00), per iniziativa dell’Associazione Elikya (www.elikya.it) e che ha come tema il cambiamento climatico e la cura per il creato. “L’originalità dello spettacolo – si legge in un comunicato stampa dell’associazione – sta nell’intreccio del linguaggio cinematografico, teatrale e musicale: le scene passano dallo schermo al palcoscenico, dai protagonisti del video a quelli del coro, agli attori e ballerini in scena”. A fare da filo conduttore il cortometraggio della regista norvegese, Julia Dahr, che affronta le tematiche delle conseguenze del cambiamento climatico che sta investendo il pianeta. Il tema correlato della cura per il creato viene sottolineato attraverso spunti di riflessione tratti dall’Enciclica di papa Francesco Laudato Si’. “Abbiamo desiderato con questo spettacolo porre l’attenzione al grido della terra, un grido che sale dai paesi più poveri e che ci interpella tutti, chiedendoci un cambiamento, un’attenzione e una cura per la casa comune in cui tutti viviamo” affermano dall’associazione Elikya che ha curato anche la colonna sonora e l’interpretazione scenica. Elikya è un’associazione e un gruppo musicale interculturale e interreligioso di Milano, nato nel 2010 su intuizione del maestro Raymond Bahati, di origine congolese. Elikya è un laboratorio canoro e sociale di ricerca e sperimentazione creativa dove l’esperienza della “convivialità delle differenze” è quanto di più prezioso emerge dalla sua storia e dal messaggio di cui l’associazione si fa portatrice. Il progetto si colloca nell’ambito del bando di Fondazione Cariplo: “Nuovi pubblici dalla A alla Zebra”, che si propone di far conoscere il Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina a nuovi pubblici, festival giunto alla sua 30° edizione che avrà luogo online dal 20 al 28 marzo 2021. Streaming: Youtube: Elikya Intercultural Choir