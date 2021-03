Diocesi: Mantova, le “24 ore per il Signore” in Sant’Andrea. Venerdì Vespri con il vescovo Busca

Accogliendo l’invito di Papa Francesco, anche la diocesi di Mantova celebrerà l’edizione 2021 della “24 ore per il Signore”. L’iniziativa, promossa dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, quest’anno è dedicata al tema “Egli perdona tutte le tue colpe”, tratto dal Salmo 103.

Sarà un’occasione, spiega la Chiesa mantovana, “divenuta ormai di respiro mondiale, nel corso della quale le diocesi, nei cinque continenti, saranno unite spiritualmente al Santo Padre per offrire a tutti la possibilità di fare esperienza personale della Misericordia di Dio”.

A Mantova, dalle 9.30 alle 18 di venerdì 12 marzo terrà l’ostensione dei Sacri vasi nella chiesa di Sant’Andrea: in questo arco temporale sarà possibile sostare per la preghiera personale e accostarsi al Sacramento della Confessione.

Alle 18 chiusura con la liturgia del Vespro presieduta dal vescovo Marco Busca.