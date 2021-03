Coronavirus Covid-19: Commissione Ue autorizza il quarto vaccino messo a punto da Johnson & Johnson. Dose unica, ai soli maggiorenni

La Commissione europea ha rilasciato oggi un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il vaccino anti Covid-19 messo a punto dalla Janssen Pharmaceutica NV, una delle case farmaceutiche Janssen della Johnson & Johnson. Si tratta del quarto vaccino anti Covid-19 autorizzato nell’Unione europea. “L’autorizzazione, avallata dagli Stati membri, fa seguito a una raccomandazione scientifica positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, dell’efficacia e della qualità del vaccino in questione condotta dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema)”, puntualizza la Commissione. Ursula von der Leyen, presidente dell’esecutivo, dichiara: “il vaccino Janssen è il quarto vaccino autorizzato per il portafoglio dell’Ue e ci aiuterà ad accelerare la campagna di vaccinazione nel secondo trimestre del 2021. Il fatto che richieda una dose unica ci avvicinerà al nostro obiettivo collettivo di vaccinare il 70% della popolazione adulta entro la fine dell’estate”.

Stella Kyriakides, commissaria per la salute, aggiunge: “il nostro portafoglio contiene ora quattro vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid-19. Stiamo lavorando a pieno ritmo per fornire i vaccini quanto prima ai cittadini, sia in Europa che al di fuori di essa. Il fatto che questo vaccino richieda un’unica dose può farci innestare una marcia in più. Con l’ingresso sul mercato del vaccino Janssen abbiamo ora accesso a un totale di 1,8 miliardi di dosi di vaccini autorizzati, basati su diverse piattaforme tecnologiche. Ciò è fondamentale per garantire l’accesso alle vaccinazioni per l’Europa e per i nostri partner internazionali”. Il vaccino Janssen sarà somministrato in una dose ad adulti di età pari o superiore a 18 anni.