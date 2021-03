49ª Settimana sociale: p. Occhetta, “dal raccordo delle esperienze giovani sul territorio può emergere un disegno che crei un’alternativa”

“I giovani hanno bisogno di costruire tutto quello che vivono in comunità pensanti, di sperimentare i loro sogni e di avere le condizioni, sociali e politiche, per concretizzare quello che pensano”. Ne è convinto padre Francesco Occhetta, docente alla Pontificia Università Gregoriana e membro del Comitato scientifico delle Settimane sociali dei cattolici italiani, che così si è espresso nel nuovo approfondimento video dedicato ai temi della prossima Settimana sociale di Taranto.

Occhetta ha sottolineato la necessità di “ascoltare, programmare, sperimentare e interconnettere molte dimensioni virtuose che sono sconnesse”. “Il raccordo di queste esperienze giovani sul territorio farà emergere un disegno che può creare un’alternativa”, afferma il docente ricordando che l’attuale “modello di sviluppo è imploso”. Se da una parte occorre dunque individuare altre strade, “aiutati da chi ha già dei paradigmi nuovi”, dall’altra è necessario “uno sguardo contemplativo alla realtà che ci permetta di vedere quello che spesso non si vede, ovvero una profondità di senso che i giovani chiedono”.