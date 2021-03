Assegno unico: De Palo (Forum famiglie), “Governo, Parlamento e associazioni lavorino insieme per avviarlo il primo luglio”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Lo dico chiaramente e senza mezze misure: non esiste – vista la totale convergenza dei partiti italiani (anche Fratelli d’Italia per intenderci) – che l’assegno unico universale rischi di non vedere la luce nei tempi prestabiliti. La mia è solo una preoccupazione, visti i titoli dei giornali di oggi che mettono le mani avanti”. Lo afferma in una nota diffusa oggi Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari. “Anche ieri – continua – il ddl è riuscito ad avere un voto unanime nella Commissione Lavoro del Senato. Ora ci si aspetta che venga approvato in tempi rapidi anche in Aula. Ma intanto cominciamo a lavorare affinché il 1 luglio questa riforma tanto attesa dalle famiglie italiane (che se fosse stata fatta negli anni scorsi avrebbe evitato ristori o bonus che non hanno inciso durante il lockdown) diventi concreta”. “Lavoriamo giorno e notte, se necessario – insiste De Palo -. Lavoriamo la domenica e durante le festività, se occorre. Ma non perdiamo un minuto di più. Ce lo chiede la stanchezza delle famiglie italiane. Il Forum delle associazioni familiari come sempre continuerà a fare la sua parte. Avendo avuto finalmente certezza che nessuno ci perderà un euro (sono state confermate le clausole di salvaguardia che avevamo annunciato dal primo giorno), adesso pancia a terra e tutti al lavoro”. “Non ci sono alibi – conclude il presidente del Forum -: tutti i partiti sono d’accordo. Non ci sono scuse: mancano quattro mesi. Serve solo lavorare”.