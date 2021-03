Maltempo: Protezione civile, “in arrivo venti forti al Centro Nord. Allerta gialla in Puglia”

“Un’ampia area di bassa estesa dall’Europa settentrionale al Mar Mediterraneo occidentale, sta determinando un’alternanza tra brevi periodi di maltempo a fasi più stabili, in questo contesto, nelle prossime ore, la ventilazione subirà una temporanea intensificazione dai quadranti occidentali, in particolar modo a ridosso dei settori appenninici centro-settentrionali”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 11 marzo, venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali e con locali raffiche di burrasca forte, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, interessando in particolar modo i rilievi appenninici”.

È stata altresì valutata per la giornata di domani, venerdì 12 marzo, allerta gialla per rischio idraulico sul bacino del Basso Fortore in Puglia.