Diocesi: Ragusa, il 12 e 13 marzo aderisce all’iniziativa “24 ore per il Signore”. Predisposto un sussidio scaricabile dal sito Internet

Anche la diocesi di Ragusa ha aderito all’iniziativa dedicata all’adorazione eucaristica e al sacramento della penitenza, “24 ore per il Signore”, promossa questo fine settimana dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, su impulso di Papa Francesco. “Egli perdona tutte le tue colpe” è il tema scelto per accompagnare l’adorazione eucaristica e la riflessione personale. La “24 ore per il Signore” si aprirà domani, venerdì 12, e proseguirà poi il giorno successivo. L’Ufficio liturgico della diocesi ha predisposto un sussidio che si può scaricare dal sito internet della diocesi stessa.