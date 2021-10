Vaticano-Russia: a novembre mons. Gallagher (Santa Sede) in visita a Mosca. Incontro con ministro esteri Lavrov e messa in cattedrale

Dall’8 al 10 novembre prossimi l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario della Santa Sede per le relazioni con gli Stati sarà in visita a Mosca. A darne notizia oggi l’arcidiocesi di Mosca sul suo profilo Facebook. Il 9 novembre mons. Gallagher incontrerà il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov: l’incontro “prevede uno scambio di opinioni sulle prospettive della cooperazione bilaterale russo-vaticana e l’interazione in diversi contesti multilaterali, oltre alla discussione dell’attuale agenda internazionale”. Lo stesso giorno l’arcivescovo Gallagher presiederà la messa nella cattedrale di Mosca. Altri impegni o incontri del capo della diplomazia vaticana durante il soggiorno moscovita non sono ancora stati resi noti.