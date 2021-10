Papa Francesco: durato circa un’ora e un quarto il colloquio privato con il presidente americano Joe Biden

È durato circa un’ora e un quarto il colloquio privato tra il Papa e il presidente americano Joe Biden. Il suo esordio da presidente in Vaticano ha quindi “polverizzato”, in termini di tempo, le udienze concesse da Bergoglio ai suoi predecessori. La parte privata dell’ udienza concessa infatti da Papa Francesco a Barack Obama, il 26 marzo 2014, era durata circa 50 minuti, mentre quella riservata a Donald Trump, il 24 maggio 2017, ne aveva totalizzati in tutto solo 30. Il Papa e Biden sono usciti dalla Biblioteca una decina di minuti dopo il termine del loro colloquio, mentre la first lady, Jill Biden, è uscita dopo un’altra manciata di minuti nel Cortile San Damaso ed ha lasciato il Vaticano salendo a bordo di una macchina della nutritissima delegazione americana. “E’ bello tornare qui”, ha detto il presidente Usa scendendo dalla limousine nel Cortile di San Damaso, prima dell’udienza con il Papa. “Sono il marito di Jill”, ha poi scherzato presentandosi alla delegazione che lo ha accolto.