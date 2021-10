Papa Francesco: arrivato il presidente coreano Moon in Vaticano

Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è arrivato in Vaticano. Il corteo delle macchine presidenziali ha attraversato piazza San Pietro per arrivare al Cortile San Damaso intorno alle 10.15. Sceso dalla sua auto insieme alla moglie, in abito nero con un velo di pizzo a coprire il capo, Moon è stato accolto da mons. Leonardo Sapienza, reggente della prefettura della Casa Pontificia. Moon passerà dalla Sala del Tronetto per poi essere ricevuto da Papa Francesco, con inizio previsto alle 10.30. Sarà la prima udienza di oggi con un capo di Stato: il Santo Padre infatti, con orario previsto alle 12, riceverà in udienza il presidente americano Joe Biden con la moglie Jill.