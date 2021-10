Diocesi: Cremona, a novembre al via il “Pozzo di Giacobbe” e il “Gruppo Samuele”

Due percorsi vocazionali rivolti rispettivamente ad adolescenti delle superiori e giovani 20/30enni. Sono il “Pozzo di Giacobbe” e il “Gruppo Samuele”, le due proposte del Centro diocesano vocazioni di Cremona al via con l’inizio di novembre.

Il primo a prendere avvio, si legge sul sito della diocesi, sarà il “Pozzo di Giacobbe”, esperienza residenziale di quattro giorni in programma dal 1° al 5 novembre e che si ripeterà mensilmente da dicembre ad aprile a Cremona, presso la casa parrocchiale del Migliaro. Una decina di ragazzi in tutto (maschi e femmine) – accompagnati dalla presenza di un sacerdote, una coppia di coniugi e una religiosa – pur andando regolarmente a scuola, trascorreranno il resto della giornata (pomeriggio, pasti e pernottamenti) insieme, svolgendo attività di condivisione, preghiera, riflessione di tipo spirituale-vocazionale. Un modello già sperimentato in diocesi prima della pandemia, prendendo spunto dall’esperienza “Sicomoro” della diocesi di Como. Lo scopo è “facilitare, attraverso l’amicizia tra coetanei, la preghiera e il confronto di fede, un consolidamento della propria esperienza cristiana sperimentandone la bellezza e la novità grazie a un contesto differente sia dalla famiglia, sia dalla parrocchia, che rimangono comunque il riferimento principale”. Il progetto, per ragioni organizzative, è per il momento indirizzato ai soli ragazzi che frequentano le scuole a Cremona.

Il “Gruppo Samuele”, invece, prevede una domenica pomeriggio al mese, da novembre a maggio, sempre a Cremona presso la casa parrocchiale del Migliaro. La proposta è rivolta a una decina di giovani che studiano all’università o già lavorano e, alla presenza di un’equipe di consacrati e laici, avranno la possibilità di vivere un momento di meditazione della Bibbia guidati da un esperto, la preghiera personale e comunitaria e il confronto in gruppo, secondo il metodo ignaziano. L’obiettivo è “fornire sostanziosi spunti per un’intensificazione della vita spirituale e di fede di ciascuno, per aiutarli a comprendere meglio in che modo specifico il Signore suggerisce di concretizzare la sua sequela: nel mondo del lavoro, nell’ambito delle relazioni, nel matrimonio, nella consacrazione o in specifiche scelte di vita”. Primo appuntamento il 7 novembre, proseguendo il 5 dicembre, il 9 gennaio, il 6 febbraio, il 6 marzo, il 3 aprile e il 1° maggio.

Info: www.vocazionicremona.it.