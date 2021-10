Diocesi: Fiesole, domenica 31 ottobre riprendono gli appuntamenti di preghiera per i giovani

Riprendono gli appuntamenti di preghiera per i giovani della diocesi a cura del Seminario di Fiesole. Il primo incontro si terrà domenica 31 ottobre, vigilia di Ognissanti, alle ore 21.

“Riprendono, dopo la lunga interruzione dovuta al Covid, gli incontri mensili di preghiera del Seminario con i giovani della diocesi. Ci preme sottolineare una novità: ad eccezione del primo incontro che si terrà come sempre a Fiesole il 31 ottobre alle ore 21, per la viglia dei Santi, tutti gli altri appuntamenti di preghiera con i giovani si terranno in alcune parrocchie della diocesi”, scrive don Fabio Celli, rettore del seminario. “Al termine dell’itinerario, se questa formula dovesse risultare gradita, è nostra intenzione proseguire nel portare la preghiera del seminario in quanti più luoghi possibili della diocesi – prosegue il rettore -. Per iniziare saremo presenti nelle prime parrocchie che hanno offerto la loro disponibilità”.