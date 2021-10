Papa Francesco: nomina mons. Francesco Antonio Soddu vescovo di Terni-Narni-Amelia

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Terni-Narni-Amelia, presentata da mons. Giuseppe Piemontese, e ha nominato vescovo di Terni-Narni-Amelia mons. Francesco Antonio Soddu, finora direttore nazionale di Caritas Italiana. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Soddu è nato il 24 ottobre 1959 a Chiaramonti, arcidiocesi metropolitana di Sassari. Ha frequentato il Liceo Classico Azuni di Sassari e successivamente ha studiato Filosofia e Teologia presso il Pontificio Seminario Regionale Sardo di Cagliari. Ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia e la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. È stato ordinato presbitero il 24 aprile 1985. Dal 1998 è Canonico del Capitolo Turritano. Ha ricoperto i seguenti incarichi: vice rettore del Pontificio Seminario Regionale Sardo di Cagliari (1985-1987); vice rettore del Seminario arcivescovile di Sassari (1987-1996); direttore del Centro diocesano vocazioni (1987-2005); parroco della Cattedrale di San Nicola a Sassari (1997-2012); assistente del Gruppo Scout Agesci Sassari 3 (1997-2012); assistente diocesano di Azione Cattolica Italiana per il Settore Giovani (1998-2005); membro del Consiglio presbiterale diocesano (1999-2012); componente del Collegio diocesano dei Consultori (2005-2011); direttore della Caritas diocesana (2005-2012); direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes (2011-2012). È stato inoltre componente del Comitato diocesano per il Giubileo del 2000, membro del Concilio Plenario Sardo nella terza sessione e segretario generale del Congresso eucaristico diocesano (2003). Dal 2012 finora è stato direttore nazionale di Caritas Italiana.