Formazione: Acli Marche, a Senigallia corso regionale per dirigenti e operatori Acli. Focus sul terzo settore

Il 30 ottobre si terrà a Senigallia, presso l’oratorio della parrocchia della Cesanella, il primo dei due appuntamenti del corso regionale di formazione per i dirigenti e gli operatori del Sistema Acli. Questo primo incontro, dedicato in particolare ai dirigenti e operatori delle province di Ancona e di Pesaro Urbino, vedrà la partecipazione del vice presidente nazionale delle Acli, Stefano Tassinari, e dell’assessore della Regione Marche con delega al Lavoro e alla formazione professionale, Stefano Aguzzi. La seconda parte dell’incontro sarà invece dedicata all’approfondimento sul nuovo schema di bilancio previsto dal Codice del Terzo settore con la partecipazione di Manila Antomarioni, commercialista esperta in enti del Terzo settore. Il corso, spiegano gli organizzatori, “sarà un chiaro segnale del desiderio di ri-partenza delle Acli marchigiane perché sia un’associazione sempre al passo con i rapidi cambiamenti di questo tempo e mai lontana dal tradizionale impegno di dare voce ai bisogni delle comunità”.