Austria: colloquio cancelliere Schallenberg con card. Schonborn. Dialogo istituzioni-Chiesa. “Servono stabilità e responsabilità”

“In questi tempi difficili servono stabilità e responsabilità. Per questo voglio restare in dialogo con tutti i pilastri portanti della nostra società, politica e società civile, ma naturalmente anche con tutti i rappresentanti delle comunità religiose”. Questo il senso della visita che il neo-cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ha reso al cardinale di Vienna Christoph Schönborn nel pomeriggio di ieri. Un rapporto tra Schallenberg e Schönborn cordiale e di lunga data, come testimonia anche il tweet del cancelliere che ringrazia il “caro cardinale”, “per la calorosa accoglienza e per lo scambio sempre bello”. Da parte sua anche il cardinale di Vienna ha risposto sui social: “la mia speranza è che il collaudato modo austriaco di dialogare tra di noi e di cercare soluzioni ai problemi urgenti – al di là di ogni steccato e confine – venga portato avanti”. Il cancelliere e il cardinale si incontreranno di nuovo martedì 2 novembre, nella Ruprechtskirche per la commemorazione nazionale delle vittime dell’attentato terroristico di un anno fa nella medesima chiesa di Vienna, in cui morirono 4 persone e altre 20 furono ferite. Alla cerimonia parteciperanno le più alte cariche dello Stato e delle Chiese. La commemorazione sarà trasmessa in diretta streaming su www.bundeskanzleramt.gv.at/live.