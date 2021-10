Diocesi: Milano, il 31 ottobre la “Notte dei santi” a CityLife. Adolescenti ambrosiani in dialogo con i vescovi

Un percorso a tappe in uno dei quartieri più innovativi di Milano, che condurrà gli adolescenti a confrontarsi con le vite straordinarie di alcuni santi loro coetanei, “scoprendo che anche la loro è una vita straordinaria, soprattutto se confermeranno la scelta di vivere secondo il comandamento dell’amore e si circonderanno di compagni di viaggio degni di fiducia”. È l’invito della diocesi di Milano per la “Notte dei santi”, appuntamento promosso dal Servizio diocesano Oratorio e ragazzi e dedicato agli adolescenti ambrosiani, che si terrà nella serata di domenica 31 ottobre. Teatro dell’evento sarà CityLife, dove comunità e oratori sono pronti ad accogliere i partecipanti sotto le Tre Torri della città, “Il Dritto, lo Storto e il Curvo”. Nell’Anno straordinario Adolescenti, le “bussole” che determineranno i temi del percorso saranno la proposta dell’anno oratoriano, riassunta nello slogan “Ama. Questa sì che è vita!”, e la lettera dell’arcivescovo agli adolescenti “Fellowers. Compagni di viaggio”. Si punterà – spiega il portale della diocesi – su “quattro pilastri fondamentali: l’accompagnamento personale, la formazione degli educatori, la crescita integrale e armonica dei ragazzi, le alleanze educative”.

Le figure di alcuni “santi adolescenti” aiuteranno i partecipanti “a cogliere i tratti del comandamento dell’amore, da loro messo in pratica nel quotidiano delle loro esistenze. Attività di animazione e momenti di ascolto e di preghiera condurranno a scoprire come una vita straordinaria si compie mettendo in pratica il comandamento del Signore Gesù: Amatevi gli uni gli altri”. Determinante nelle varie tappe del cammino sarà l’incontro con l’arcivescovo e i vescovi ausiliari Franco Agnesi, Paolo Martinelli, Luca Raimondi e Giuseppe Vegezzi, ciascuno dei quali a turno, lungo le quattro ore di durata complessiva dell’incontro, si metterà in dialogo con i gruppi che si alterneranno per la preghiera, per fare sintesi dell’esperienza vissuta nella Notte, “chiedendo uno slancio nelle proprie scelte perché la vita sia vissuta come straordinaria”.

Punto di partenza del percorso (qui le informazioni necessarie) sarà piazzale Giulio Cesare, dove sarà operativa la segreteria di benvenuto.