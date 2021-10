Eurostat: forte calo delle entrate da tasse e contributi sociali

Nel 2020, le entrate da tasse e contributi sociali sono diminuite di 215 miliardi di euro nell’Ue rispetto al 2019, registrando 5.531 miliardi di euro. È la prima volta che si registra un calo dal 2009. È quanto emerge da una pubblicazione di Eurostat sui dati sulla tassazione pubblicati oggi. Il rapporto complessivo tra imposte/Pil, si è attestato al 41,3% nell’Ue nel 2020, in aumento rispetto al 2019 (41,1%). Ciò è dovuto a una diminuzione del Pil nominale a causa della pandemia Covid-19. Nel 2020, il rapporto tasse/Pil variava significativamente tra gli Stati membri, i tassi più elevati di imposte e contributi sociali in percentuale del Pil si sono registrati in Danimarca (47,6%), Francia (47,5%) e Belgio (46,2%). Mentre l’Irlanda (20,8%) e la Romania (27,2%) hanno registrato i rapporti più bassi.