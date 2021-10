Papa Francesco: messaggio alla Bbc in vista della Cop26, “politici offrano con urgenza risposte efficaci alla crisi ecologica”

“I decisori politici che prenderanno parte alla Cop26 di Glasgow sono chiamati con urgenza ad offrire efficaci risposte alla crisi ecologica in cui viviamo e, in questo modo, concreta speranza alle generazioni future”. È l’appello contenuto nell’audio-videomessaggio inviato dal Papa agli ascoltatori della Bbc Radio – Thought for the Day in occasione della Cop26. “Ma tutti noi — è bene ripeterlo, chiunque e ovunque siamo — possiamo avere un ruolo nel modificare la nostra risposta collettiva alla minaccia senza precedenti del cambiamento climatico e del degrado della nostra casa comune”, prosegue Francesco, che nell’audio-videomessaggio richiama più volte l’Appello congiunto firmato il 4 ottobre con i capi religiosi e gli scienziati, in cui – ricorda – abbiamo richiamato la necessità di adoperarci responsabilmente a favore della ‘cultura della cura’ della nostra casa comune e anche di noi stessi, cercando di estirpare i semi dei conflitti: avidità, indifferenza, ignoranza, paura, ingiustizia, insicurezza e violenza”. “L’umanità non ha mai avuto tanti mezzi per giungere a tale obiettivo quanti ne ha oggi”, sottolinea il Papa.