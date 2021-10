Esplosione a Pinerolo: il vescovo Olivero, “vicinanza alle famiglie e piena collaborazione per trovare soluzioni abitative a persone evacuate”

“Oggi ci siamo svegliati con questa bruta notizia che ha toccato varie famiglie della nostra comunità che sono adesso senza casa, e soprattutto ha toccato la vita di una signora e di altri feriti”. Sono le parole di mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo (Torino), che questa mattina si è recato sul luogo dell’esplosione in una palazzina causata da una fuga di gas e seguita da un incendio, che ha causato la morte di una signora anziana e cinque feriti, di cui uno grave. Il presule, riferisce il settimanale “Voce diocesana pinerolese”, ha manifestato la sua vicinanza alle famiglie e in particolare alla famiglia della vittima.

“Ho sentito subito il sindaco per dare la piena collaborazione della nostra chiesa a trovare una soluzione abitativa per le persone evacuate – prosegue il vescovo- . Ho parlato anche con il parroco della parrocchia Spirito Santo, che è quella della zona. Don Massimo Lovera sta già sentendo alcune famiglie che possono avere alloggi disponibili. Infine ho contattato la Casa dell’anziano affinché, nel limite del possibile, metta a disposizione alcune stanze, soprattutto per gli anziani”.