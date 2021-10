Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, domani s’inaugura la nuova Biblioteca Teologica

Dopo l’esposizione straordinaria del Liber figurarum di Gioacchino da Fiore, si prepara un altro evento culturale per tutta la comunità reggiana e non solo. Domani, sabato 30 ottobre, alle 12, viene ufficialmente inaugurata la nuova Biblioteca Teologica Città di Reggio, nata dalla fusione delle biblioteche del Seminario e dei Frati Minori Cappuccini e disposta su tre piani nella sede di piazza Vallisneri 1, a Reggio Emilia. ne dà notizia “La Libertà”, il settimanale cattolico reggiano.

“Con 62.000 volumi, si tratta di una Biblioteca specializzata di ambito teologico e filosofico e anche di conservazione del patrimonio locale, con catalogo informatico connesso al portale Cei-Bib. È una Biblioteca moderna: fa riferimento al Novecento, con settori specialistici in continuo aggiornamento”, spiega “La Libertà”.

Il programma di sabato 30 ottobre prevede un primo momento, alle ore 12, presso il Cinema Cristallo, in via Ferrari Bonini 4 a Reggio Emilia, dove interverranno il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Massimo Camisasca, il provinciale dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna, fra Lorenzo Motti, e il direttore della Biblioteca Teologica Città di Reggio, fra Maurizio Guidi.

Successivamente ci si trasferirà presso la sede della Biblioteca, in piazza Vallisneri 1, per la benedizione e la visita a piccoli gruppi dei locali. Nel rispetto delle normative anti-Covid, sarà richiesto il “green pass”.