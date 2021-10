Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, aumenta incidenza settimanale e Rt risale a 0,96

Nella settimana 18-24 ottobre è aumentata in maniera importante l’incidenza settimanale a livello nazionale: 41 per 100mila abitanti contro 29 ogni 100mila abitanti della settimana precedente, pertanto di poco al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100mila abitanti. È quanto emerge dal report del monitoraggio settimanale Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, relativo, appunto, al periodo 18 – 24 ottobre.

In aumento anche l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici: 0,96 (range 0,83 – 1,16) rispetto alla settimana precedente. Sebbene appena al di sotto della soglia epidemica, si attende, in base a dati in proiezione, il superamento della soglia epidemica nei dati che saranno consolidati la prossima settimana. Aumenta e supera la soglia epidemica l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1,13 (1,07-1,19) al 19 ottobre contro Rt=0,89 al 12 ottobre.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 3,8%, e stabile rispetto alla settimana precedente (rilevazione giornaliera ministero della Salute del 26 ottobre), con una lievissima diminuzione del numero di persone ricoverate da 355 (19 ottobre) a 341 (26 ottobre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta lievemente al 4,5%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 2.423 (19 ottobre) a 2.604 (26 ottobre).