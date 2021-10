Diocesi: don Soddu nuovo vescovo di Terni-Narni-Amelia. Il messaggio di Caritas Italiana

Il presidente di Caritas Italiana, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, con la presidenza, il Consiglio nazionale e tutti gli operatori, si congratula con don Francesco Soddu, attuale direttore di Caritas Italiana, “per la sua nomina a vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia”, annunciata questa mattina da Papa Francesco. “Una nomina che arriva – si legge in un comunicato diffuso da Caritas Italiana – in un anno particolarmente importante che ha visto Caritas Italiana celebrare i 50 anni dalla sua istituzione, e rilanciare il suo servizio pastorale lungo le tre strade indicate da Papa Francesco: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività”. Un anno “segnato ancora dalla pandemia, ma anche ricco di prospettive e di speranze per l’avvio del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, un cammino richiesto da Papa Francesco già nel Convegno ecclesiale di Firenze del 2015”. “Uniti nella preghiera e nel comune impegno nella diaconia della carità – prosegue il comunicato – invochiamo il sostegno e la guida del Signore per il particolare ministero nella successione apostolica, con l’auspicio e la certezza che don Francesco saprà proseguire nel servizio del Vangelo, della Chiesa e dei poveri, promuovendo un’autentica pastorale delle relazioni, capace di ascolto e di inclusione, con lo sguardo verso l’Alto e verso l’altro, per rendere la comunità che gli è affidata sempre più pronta a vivere l’ordinarietà a partire dagli ultimi, aperta al nuovo e ai suggerimenti dello Spirito, in grado di contribuire all’avvio di fecondi processi generativi”.