Don Soddu vescovo eletto di Terni-Narni-Amelia: vescovi umbri, “dono prezioso per il cammino delle nostre Chiese”

I vescovi dell’Umbria accolgono con gioia mons. Francesco Soddu che il Santo Padre invia come vescovo alla Chiesa di Terni-Narni-Amelia. “La sua ricca esperienza pastorale e la prolungata vicinanza al mondo della povertà nella diocesi di Sassari e poi come direttore di Caritas italiana – afferma in una nota mons. Renato Boccardo arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra – sono dono prezioso per il cammino delle Chiese umbre. A mons. Giuseppe Piemontese – prosegue mons. Boccardo – rinnoviamo l’espressione della fraternità e della gratitudine per le generosa dedizione al servizio del popolo di Dio e per il contributo sapiente assicurato alla Conferenza episcopale regionale”.