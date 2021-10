Diocesi: Pavia, domenica 31 ottobre la veglia per la notte dei Santi

Nella serata di domenica 31 ottobre si celebrerà, nella diocesi di Pavia, la veglia per la notte dei Santi, a partire dalle ore 21, nella chiesa di Santa Maria del Carmine, come sempre organizzata dai Frati Minori di Canepanova; un appuntamento che si era svolto anche lo scorso anno, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, e che aveva ricordato la figura del giovane Carlo Acutis.

Anche per il 2021 sarà la testimonianza di vita di una ragazza molto speciale a guidare la riflessione dei fedeli: Giulia Maria Gabrieli, giovane bergamasca mancata dopo una malattia che non le ha lasciato scampo (un osteosarcoma) il 19 agosto 2011, per la quale il 7 aprile 2019 la Chiesa di Bergamo ha dato inizio ufficiale alla fase diocesana del processo di beatificazione presso il santuario della Madonna dei Campi di Stezzano, con un momento di preghiera presieduto da mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, in presenza del postulatore fra Carlo Calloni e del vice-postulatore don Mattia Tomasoni. La veglia della notte dei Santi sarà presieduta da mons. Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia.

Lunedì 1° novembre la Chiesa di Pavia celebrerà la festa di Ognissanti dal pomeriggio con il pontificale dei Santi che verrà celebrato in cattedrale delle ore 17, preceduti alle ore 16.30 dai vespri. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Sanguineti. Martedì 2 novembre, alle ore 15, è fissata la messa al Cimitero Maggiore di Pavia, cui seguirà alle ore 17 la messa in cattedrale durante la quale, come da tradizione, verranno ricordati nella preghiera anche i vescovi e i canonici defunti.